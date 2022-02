x x

RESCALDINA – La trasferta non ha impensierito l’Amor sportiva che oggi con tre gol porta a casa tre punti che le valgono il sesto posto in classifica.

I saronnesi hanno dominato la partita del resto il risultato 0-3 per gli ospiti parla chiaro. A segnare, in una giornata di sole ma che le temperature ancora invernali, sono stati rispettivamente Maiocchi e Aloardi. A chiudere la partita è stato Boschetto nel secondo tempo che ha completamente gelato i padroni di casa.

Per i saronnesi, in questo strano campionato condizionato dalla pandemia, c’è ora un sesto posto a parimerito con il Dal Pozzo. Decisamente pesante la situazione del Rescalda al penultimo posto con 10 punti con Rescaldinese (8) e Airoldi (11).

