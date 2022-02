x x

FINO MORNASCO – Oggi, domenica 27 febbraio, un elicottero è precipitato sullo svincolo di accesso dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso a Fino Mornasco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comando di Como con la Polstrada. Per soccorrere i due occupanti del mezzo un 30enne e un 78enne sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso. Entrambi i feriti sono stati portati al Sant’Anna di Como in codice giallo. Non risultano, al momento in pericolo di vita.

Non si sanno ancora le cause dell’incidente ma sembra che il mezzo fosse appena decollato. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla caduta dell’elicottero. Secondo una prima ricostruzione il velivolo, di piccole dimensioni, si è adagiato su un fianco occupando parte della carreggiata, spezzandosi nella parte posteriore. La coda si è staccata ed è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza.

I soccorritori l’hanno trovato sdraiato sulla fiancata con le eliche spezzate dall’impatto e rottami sparti ovunque. Per i rilievi e per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato sia in entrata sia in uscita dell’A9 di Fino Mornasco.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn