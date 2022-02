x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Maurizio Cremascoli di Salviamo il paesaggio e la terra di Cislago

Riteniamo importante e partecipiamo all’iniziativa dei politici di Cislago, di domenica 27 febbraio, in solidarietà della popolazione ucraina afflitta dalla guerra. L’egoismo e la smania di potere, dell’uomo, comportano non solo danni alle persone, ma anche all’Ambiente.

Alla base dei conflitti, ci sono anche lo sfruttamento e consumo forsennato, senza umanità, delle risorse come gas, petrolio, carbone, minerali, suolo, acque, terre e produzioni di generi utili all’alimentazione. La speculazione e la devastazione dissennata della Natura, all’insegna del presunto “sviluppo”, non garantiranno un futuro sereno e di pace a nessuno. Soprattutto, opprimere le popolazioni con le armi sempre più sofisticate, micidiali, costose, genererà solo l’incremento dell’arricchimento di pochi ingordi, a discapito di chi, continuerà a subire angherie dai presunti “grandi & potenti”.

Salviamo le persone, la natura, e… il paesaggio triste e squallido offerto dalla guerra! Stop a tutti i conflitti armati nel mondo! Viva la vita degli umili e dei semplici!

