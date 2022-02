x x

VENEGONO SUPERIORE / SARONNO – Ancora problemi lungo la ferrovia Saronno-Varese di Trenord, l’altra sera l’accoltellamento davanti alla stazione di Saronno centro e ieri le moleste ad una 14enne; mentre nelle scorse ore è stata presa di mira la stazioncina di Venegono Superiore, dove sono stati presi a sassata gli schermi informativi all’inerno dello scalo. Nessuno si è accorto di niente se non a cose fatte, non si sono stati testimoni e questo fa pensare che i fatti risalgono alla nottata.

Due i monitor irreparabilmente danneggiati, gli schermi sono stati praticamente distrutti, forse a bastonate o forse con il lancio di pietre, e sono stati messi fuori uso. Un danno non trascurabile per l’ente ferrovario, che dovrà adesso procedere alle sistemazioni del caso. Ma in stazione ci sono diverse telecamere della videosorveglianza, non è escluso che il responsabile o i responsabili vengano identificati e presi.

(foto: uno dei monitor distrutti alla stazione di Venegono Superiore, da varesenoi.it)

