VARESE – Il varesino Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è stato contagiato dal covid: è attualmente in isolamento nella sua abitazione. A darne notizia lo stesso Fontana: “Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, anche io ho contratto il covid. Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura. La Lombardia non si ferma mai”.

“Auguri di pronta guarigione al nostro governatore Attilio Fontana, risultato positivo al Covid. Inutile dirgli di riposarsi qualche giorno perché tanto sappiamo che lavorerà ininterrottamente anche da casa.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

(foto: Attilio Fontana)

04032022