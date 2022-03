x x

SARONNO – Ieri i carabinieri della compagnia di Saronno, insieme alla polizia locale, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto di reati predatori, spaccio di stupefacenti e degrado urbano.

In diverse zone della città sono stati eseguiti controlli e perquisizioni: controllati e identificati oltre 20 persone, sono inoltre stati eseguiti 4 fermi di identificazione nei confronti di altrettanti soggetti privi di documenti, una denuncia per immigrazione clandestina.

Arrestato, invece, un 32 enne in quando a suo carico risultava un provvedimento di cattura per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, originario della provincia di Trento, si trovava per motivi in corso di accertamento nella zona centrale di Saronno. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Busto Arsizio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto d’archivio)

04032022