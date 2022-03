x x

SARONNO – La scorsa notte alle 23.30 a Saronno scontro auto-moto in viale Lombardia, nei pressi del parcheggio dei centri commerciali poco prima della rotatoria all’incrocio con via Piave, tratto locale della Saronno-Monza: tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di due ragazzi di 17 anni e di un ragazzo di 20 anni. Sul posto l’intervento di carabinieri ed ambulanza della Croce rossa Nessuno dei feriti è grave.

I militari dell’Arma hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza e poi hanno compiuto i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

04031011