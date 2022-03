x x

LOMAZZO – “In questi giorni ci hanno fatto visita tantissime persone. Abbiamo conosciuto dei rappresentanti della comunità ucraina e tante donne che con gli occhi lucidi ci ringraziavano. Fare del bene non è mai tempo perso, siamo solo all’inizio”. lo dicono i responsabili dell’Esperia Lomazzo, società calcistica locale, riguardo alla raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina in guerra.

“La raccolta – precisano dall’Esperia – in collaborazione con la Protezione civile di Rovello Porro continua dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 12 sempre al centro campo sportivo di Lomazzo, passando dall’entrata principale a sinistra, area tecnica. In questo momento la richiesta principale è per cibi pronti e a lunga conservazione, pasta, riso, latte in polvere, tonno, pesce, fagioli e vari alimenti in scatola, sacchi a pelo per adulti e bambini, calze pesanti da uomo e medicine”.

(foto: un momento della raccolta allo stadio di Lomazzo)

05032022