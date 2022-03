x x

SARONNO – Un laghetto all’interno della futura area verde dell’ex-Isotta Fraschini: è una delle proposte che i cittadini hanno avanzato all’interno di uno degli incontri pubblici all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario.

A rispondere all’interrogativo sono stati i proprietari dell’area, “Saronno dei beni comuni”: Giuseppe Gorla, Angelo Proserpio, sostenuti dal geologo Luca Pizzi e l’agronomo Francesco Radrizzani.

“Offrirebbe dei vantaggi ecologici ma creerebbe anche qualche criticità e quindi serve un’attenta analisi e progettazione – hanno chiarito – Escluso il problema zanzare, non vengono favorite in un bacino naturale creato con le dovute attenzioni. Stiamo ragionando da tempo con idee diverse per sviluppare qualcosa che sia bello e riesca ad autosostenersi come un microsistema in ambiente urbano”.



Il parco, di 60 mila metri quadrati, 7mila potrebbero essere destinati ad un bosco strutturato: senza panchine, in cui le piante potranno crescere libere; un nuovo polmone verde per Saronno.



(foto d’archivio: incontro over 35 con la cittadinanza per la progettazione comune dell’area dismessa)

