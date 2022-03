x x

CISLAGO – Ventinove anni, è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita: il riferimento va all’automobilista rimasto ferito ieri quando ha perso il controllo del proprio mezzo che è andato a sbattere sui muri della galleria di autostrada Pedemontana fra Mozzate e Cislago, che aveva da poco imboccato in direzione est.

L’allarme è scattato prontamente e subito si è attivata la macchina dei soccorsi, sono arrivati con la Cri anche automedica, le pattuglie della polizia stradale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Il veicolo incidentato, i danni sono apparsi ingenti, è stato rimosso con il carro attrezzi e poi è stato necessario ripulire la sede stradale dei molti detriti.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco nella galleria di Pedemontana fra Mozzate e Cislago)

