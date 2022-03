x x

LAZZATE – Agostino Mastrolonardo abbandona il ruolo di allenatore della Ardor Lazzate.

Come riporta www.paolozerbi.com, il sito che si occupa di calcio dilettantistico della zona, l’allenatore della società gialloblù ha lasciato il posto, di comune accordo con la società sportiva. La notizia non è ancora ufficiale; si attende, nelle prossime ore, il comunicato stampa della Ardor Lazzate.

Al momento, i gialloblù occupano il centro classifica a quota 29 punti, a 9 di distanza dai playoff; 11, invece, i punti di vantaggio dai playout. Per il futuro della società non è da escludere che la scelta venga fatta tra i tecnici interni.

(in foto d’archivio: una partita dell’Ardor Lazzate)

