UBOLDO – Grande soddisfazione per l’attività commerciale ma anche per tutti i clienti e la comunità uboldese per il riconoscimento ottenuto dal bar pasticceria la Buongustaia, in via Iv Novembre ad Uboldo, che ha conquistato il premio Top quality oro 2022 della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria.

L’Albo delle Migliori Pasticcerie Gelaterie Cioccolaterie d’Italia “top quality” è un albo riconosciuto e selezionato dalla Fip e dedicato esclusivamente alle Pasticcerie Top Quality D’Italia che si distinguono per qualità delle materie prime, organizzazione e professionalità del personale, macchinari e tecnologia utilizzati per la produzione, offerta dei prodotti finiti al consumatore, organizzazione del laboratorio e aspetto estetico del negozio.

Non a caso oltre a compilare una domanda di partecipazione le attività aderenti sono sottoposte anche da una visita a sorpresa e anonima di alcuni membri della giuria.

Insomma la conquista del titolo “Top Quality Oro 2022” è un traguardo importante che “La Buongustaia” ha condiviso anche coi propri dipendenti e clienti. “Il successo di un’impresa lo dobbiamo al valore delle persone che, ogni giorno, rendono La Buongustaia un posto magico – ha commentato sui social – Il 2022 ci ha portato, sin da subito, tante cose belle. Nuove esperienze, nuove sfide. Siamo fieri ed onorati di condividere anche questo traguardo con voi. Oggi, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria ha premiato il nostro locale con il titolo di 𝐓𝐨𝐩 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐎𝐫𝐨 2022”.

