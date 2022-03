x x

SARONNO – “Da ieri il comune di Saronno non è più dotato del dirigente alle risorse finanziarie e umane”. A dare l’annuncio Gianpietro Guaglianone consigliere comunale di Fratelli d’Italia che rompe il silenzio sulla notizia che, se pur non confermata dall’Amministrazione comunale, si ricorre ormai dal weekend.

“Insomma il Comune alle prese con la roboante riqualificazione del persona ideata dall’allora consulente ora assessore Mimmo D’amato perde per motivi personali il dirigente al bilancio e personale. Motivi personali che furono la motivazione ufficiale anche delle dimissioni del ex assessore Giulia Mazzoldi. Agatha Christie diceva che due indizi sono una coincidenza ma pare ci sia un problema nella gestione del comparto contabile a Saronno.

Ora dopo aver fatto un singolare quanto costoso corso concorso che i saronnesi hanno pagato 50.000 euro senza che vi partecipasse nessuna risorsa interna, il risultato è desolante. Non si capisce, nessuno ha risposto alla mia domanda nell’ultimo consiglio comunale sul bilancio, perché non si sono valorizzate le risorse interne. A pagina 20 del documento unico di programmazione viene scritto: “la definizione delle nuove aree organizzative ha evidenziato una carenza di figure professionali da porre alla direzione di due importantissimi ambiti dell’attività dell’ente, quello socio-culturale e quello delle risorse finanziarie umane”. Per capirci sono state accorpati gli uffici cultura, sport e sevizi sociali e quelli di bilancio e personale. Ho chiesto dall’alto di quale esperienza o competenza viene dato questo giudizio, quando le stesse posizioni dirigenziali sono state ricoperte in modo più che professionale da risorse interne nella passata amministrazione.

Ovviamente nessuna risposta, ed oggi mi chiedo se il Comune informerà i cittadini di questa novità e che soluzioni adotterà l’Amministrazione comunale a questo punto. Mi permetto un consiglio: si usino, finalmente, le professionalità interne all’ente”.

