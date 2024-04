ilSaronnese

UBOLDO – La giornata uggiosa non ha fermato le celebrazioni per il 25 aprile a Uboldo.

La commemorazione è consistita nella celebrazione della santa Messa nella chiesa parrocchiale, poi dalle 9.45 il corteo a cui hanno partecipato anche le autorità cittadine e le forze dell’ordine, sono state portate le corone al Monumento ai Caduti in via San Martino, al monumento agli Alpini, nei pressi del cimitero cittadino, e si è poi conclusa alla lapide di via Caduti della Liberazione.

Presenti parroco cittadino Don Armando Colombo e il sindaco Luigi Clerici, e il sindaco del consiglio comunale ragazzi Corrado Legnani, che hanno ricordato l’importanza che la resistenza ebbe nella liberazione dell’Italia durante i quasi due anni di dominio nazista.

