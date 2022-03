x x

VARESE – “La valutazione dei dati mostra un evidente arresto del trend di riduzione dei contagi. Il numero di nuovi positivi delle ultime due settimane è quasi sovrapponibile. Le ragioni di questo andamento sono da ricercare sia nel perdurare di una sacca di soggetti non vaccinati, sia perché un giustificabile calo di attenzione sul covid ha spinto i nostri cittadini a non mantenere quelle misure di protezione individuali indispensabili per evitare il propagarsi del contagio”. Questa l’analisi di Ats Insubria che si occupa dei servizi sanitari fra Varesotto, compreso Saronno, e vicino Comasco.

In prospettiva si teme aumento dei ricoveri

Rilevano da Ats: “Le persone contagiate che hanno avuto necessità di ricovero sono sempre in riduzione ma è doveroso ricordare che ricoveri e decessi hanno tempi di latenza di qualche settimana rispetto al momento del contagio”.

10032022