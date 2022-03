x x

SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata del 9 marzo alle 9.30 e alle 17.05 sarà Fondazione Maria Lattuada onlus.

La Fondazione Maria Lattuada Onlus di Saronno istituisce servizi di accoglienza per mamme e bambini in situazioni di fragilità. Raccogliendo le sollecitazioni del contesto sociale, attiva: comunità residenziali per madri con figli; Struttura Intermedia, progetto ponte in previsione di un’autonomia; Ristoro – Spazio Neutro, luogo in cui viene garantito il diritto di visita tra minore e le significative figure di riferimento.

Per informazioni è possibile contattare tramite mail [email protected] o telefonicamente. 3474205992

(foto d’archivio: un momento a Radio Orizzonti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn