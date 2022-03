x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune in merito agli aiuti a favore della popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. L’amministrazione, che era stata interrogata dalla consigliera Marisa Rimoldi riguardo queste tematiche, risponde con i fatti.

EMERGENZA UCRAINA – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

L’Amministrazione Comunale ha istituito l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) per far fronte alle misure per il sostegno e l’assistenza alla popolazione colpita da guerra nel conflitto Russia – Ucraina, supportare e coordinare le attività decisionali, organizzative, amministrative e tecniche. L’Unità di Crisi Locale è una misura volta ad assicurare il massimo coordinamento degli attori coinvolti nella gestione della crisi ed un ordinato e costante flusso di informazioni tra le diverse componenti coinvolte nell’assistenza alla popolazione, utile a predisporre una puntuale catena di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Le informazioni che seguono saranno oggetto di aggiornamento continuo, in base alle indicazioni che verranno fornite da Ministeri, Prefettura e Regione Lombardia.

1- INFORMAZIONI GENERALI

In via generale, i cittadini ucraini che arrivano a Cislago dovranno segnalare con urgenza la propria presenza nel Comune di Cislago, scrivendo una mail a [email protected] o contattando il numero 02.96671025.

Dovranno essere comunicate le generalità e gli indirizzi in cui sono ospitati i cittadini ucraini, allegando copia del relativo passaporto o di altro documento di identità dei cittadini ucraini ospitati. Successivamente, il Comune di Cislago comunicherà i dati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, che convocherà i singoli cittadini ucraini e fisserà un appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno. Per le persone che hanno familiari in Italia, con i quali è consentito richiedere il ricongiungimento familiare, la Questura di Varese procederà con la procedura ordinaria, se in possesso della documentazione utile a dimostrare la parentela.

PRESENZA MINORI

All’atto della segnalazione di presenza al comando di Polizia Locale del Comune di Cislago, dovrà essere specificata l’eventuale presenza di minorenni.

Se sono accompagnati da almeno uno dei genitori o tutori: la loro presenza è indicata nella Dichiarazione di Ospitalità;

Se non ci sono i genitori o i tutori: è necessario contattare il servizio sociale comunale ai seguenti recapiti per seguire la procedura corretta e regolarizzare la loro posizione:

Telefono: 02/96671032 E mail: [email protected]

Sarà poi cura della Questura di Varese verificare la posizione dei minori, all’atto della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione.

Si precisa che la Prefettura di Varese è al lavoro per organizzare le accoglienze sul proprio territorio. Non appena disponibili, seguiranno ulteriori aggiornamenti specifici.

ACCOGLIENZA DI CITTADINI/E UCRAINI/E IN FUGA DALLA GUERRAIl Comune di Cislago è in costante contatto con le istituzioni per programmare un’adeguata accoglienza nei territori.

2.1 – INDICAZIONI PER GESTIRE L’OSPITALITÀ DI CITTADINI/E UCRAINI/E IN FUGA DALLA GUERRA

Chi accoglie cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra deve formalizzare la loro presenza sul territorio e collaborare per organizzare le prime forme di aiuto.

Cosa devo fare se accolgo in una casa di cui sono titolare (proprietario o affittuario) persone ucraine?

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ deve essere compilata dalle persone che ospitano cittadini ucraini, e consegnata presso l’ufficio di Polizia Locale del Comune di Cislago, allegando copia dei documenti di identità delle persone ospitate. La dichiarazione di ospitalità può essere compilata scaricando l’allegato A, in fondo a questa pagina. In alternativa, è possibile compilare il modulo presso l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Cislago.

2.2 – COME SEGNALARE AL COMUNE EVENTUALE DISPONIBILITÀ AD OSPITARE CITTADINI/E UCRAINI/E IN FUGA DALLA GUERRA

Nel ringraziare i cittadini che desiderano spontaneamente offrirsi per ospitare e accogliere i profughi ucraini, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un format per segnalare l’eventuale disponibilità. Attraverso il link sottostante, è possibile compilare le domande del modulo disponibilità ad ospitare che, al termine della procedura, sarà inviato all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cislago.

Link per compilare e inviare il modulo disponibilità ad ospitare cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

ACCOGLIENZA SCOLASTICA DI BAMBINI E RAGAZZI OSPITATI SUL TERRITORIO COMUNALE

In linea generale, la scuola italiana si sta preparando ad accogliere le studentesse e gli studenti ucraini che stanno arrivando nel nostro Paese. Il Ministero dell’Istruzione ha inviato una nota alle istituzioni scolastiche con le prime indicazioni per garantire il diritto allo studio e il supporto psicologico a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai territori coinvolti nella guerra in atto. Il Comune di Cislago è in contatto costante con le scuole del nostro territorio, per gestire l’inserimento e l’accoglienza dei minori in età scolastica presenti sul territorio comunale. Seguiranno informazioni dettagliate.

INDICAZIONI SANITARIE

Su segnalazione del Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie Locali dovranno predisporre le risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici – tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari- per infezione da SARS-CoV-2 ed alla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di routine. Per i cittadini che provengono dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di certificazione verde Covid-19, le ASL territorialmente competenti provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall’ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei confini Nazionali. Tutti coloro che verranno individuati come casi o contatti di caso, andranno gestiti secondo la normativa vigente adottando le misure di profilassi e tracciamento più idonee.

DISPONIBILITÀ TRADUTTORI E/O INTERPRETI LINGUA UCRAINA – SUPPORTO PSICOLOGICO

Si chiede di segnalare l’eventuale disponibilità a svolgere servizio volontario di mediazione culturale e linguistica, traduttori e/o interpreti di lingua ucraina o russa e servizio volontario di supporto psicologico. Chi fosse disponibile è pregato di contattare l’Ufficio di Polizia Locale Tel. 02.96671025 – Cel. 335.1681086 o il servizio socio assistenziale del Comune di Cislago [email protected] Tel 02.96671032

CONTO CORRENTE SOLIDALE COMUNE DI CISLAGO

Eventuali donazioni finalizzate a sostenere misure di solidarietà legate all’emergenza ucraina potranno essere effettuate sul CONTO CORRENTE SOLIDALE DEL COMUNE DI CISLAGO.

Coordinate bancarie:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – FILIALE DI SARONNO

COMUNE DI CISLAGO – DONAZIONI EMERGENZA UCRAINA

IT 74 W 01030 50520 000001001744

L’Amministrazione ringrazia fin da ora chi vorrà aderire con offerte e donazioni, a sostegno dei profughi civili dell’Ucraina ospitati sul territorio di Cislago.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per qualsiasi necessità, rimane l’indicazione di contattare il Servizio Accoglienza del Comune di Cislago, scrivendo una mail a [email protected] o chiamando i numeri:

Ufficio Polizia Locale 02.96671025

Polizia Locale cel. 335.1681086

Protezione Civile cel. 335.1684038

ULTERIORI RIFERIMENTI UTILI DEL COMUNE DI CISLAGO

AIUTI ALLA POPOLAZIONE SU TERRITORIO UCRAINO

Avvisiamo i cittadini interessati ad inviare aiuti alla popolazione ucraina, che al momento è sconsigliato l’invio di materiale fisico, come alimenti o indumenti, perché i mezzi potrebbero essere fermati in dogana e non arrivare a destinazione. Condividiamo le modalità di donazione ufficiali in favore dell’emergenza ucraina, organizzate da realtà consolidate. Le donazioni giunte consentiranno l’acquisto in loco di beni di prima necessità per i profughi.

Campagna “Emergenza Ucraina” di UNICEF, UNHCR e Croce Rossa, tramite SMS o chiamata da rete fissa, al numero solidale 45525 – www.unicef.it/ucraina