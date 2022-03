Cislago, all’Angolo dell’arte stasera spettacolo sulle donne

CISLAGO – Questa sera, sabato 12 marzo alle 21 nell’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione andrà in scena lo spettacolo teatrale “Di sabbia e di vento”.

La storia di un’unica donna, che porta sulle sue spalle la storia di tutte le donne sopraffatte, discriminate e abusate, solo ed unicamente per la colpa di essere nate donna. Uno spettacolo che vuole spingere a desiderare in grande, a colmare le disparità, a ridisegnare gli equilibri all’interno della famiglia e a combattere contro gli abusi di potere; qualsiasi abuso di potere.

Ingresso gratuito – necessario green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un precedente spettacolo all’Angolo dell’arte di Cislago=

12032022