SARONNO – Sono oltre una cinquantina i volontari saronnesi che stamattina si sono ritrovati in un capannone in via Milano per preparare pacchi di generi di prima necessità da portare in Ucraina ma anche alimentari per il personale che realizzerà il lungo che vedrà i mezzi ritornare in Italia con i profughi che hanno deciso di lasciare il paese dilaniato dalla guerra.

Stamattina di buon ora uomini e materiali si sono ritrovati in via Milano per iniziare la preparazione dei pacchi. Presenti la protezione civile di Saronno e di Legnano, l’associazione nazionale carabinieri di Saronno, il gruppo alpini di Saronno e tanti cittadini saronnesi.

Il lavoro proseguirà fino alle 16 quando arriveranno in via Milano 8 pullman che saranno caricati dai volontari saronnesi. Si riuniranno con i 3 in partenza da Legnano e quindi partiranno alla volta dell’Ucraina. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con un’associazione italo-ucraina. Tra i presenti con la delegazione alpina anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone e Dino Gallo dell’Arcobaleno Cross Service.

Il programma di viaggio dei pullman prevede la partenza nella serata di oggi per un viaggio di circa 20 ore. Domenica sera è previsto l’arrivo al confine. I mezzi entreranno in Ucraina la mattina successiva scaricheranno gli aiuti e faranno salire mamme e bimbi che lasciano il paese avendo amici e familiari che li attendono in Italia.

