x x

SARONNO – Sono iniziati questo fine settimana gli Open Day organizzati dal Comune di Saronno per visitare gli Asili Nido Comunali Candia al quartiere Prealpi e Gianetti in via Tommaseo.

Le iscrizioni ai nidi comunali sono possibili fino al 15 aprile e, per una scelta consapevole, in diverse date sono stati fissati incontri conoscitivi, ciascuno aperto ad un massimo di 8 genitori: in quest’occasione è possibile visitare la struttura e conoscere le educatrici del servizio.

Cliccando sul link qui sotto è prenotabile l’incontro conoscitivo, a cui bisogna presentarsi muniti di greenpass. Nei giorni precedenti l’incontro verrà inviata la conferma di partecipazione.

Sul sito internet comunale è disponibile il calendario degli incontri e sono evidenziati i link per le prenotazioni della visita.

(foto archivio)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn