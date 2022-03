x x

SARONNO – L’amore esplorato attraverso le diverse fasi della vita: è questo il vertice attorno al quale si compone “Diritti d’amore”, il nuovo romanzo dello scrittore saronnese Norberto Mazzucchelli. Questa volta, lo scrittore ha fronteggiato la sfida di una drammatica storia di vita che, nonostante tutto, continua a cercare il proprio lieto fine.

Le pagine del libro, pubblicato da Aduino Sacco editore, narrano le vicende di Mauro, un insegnante di liceo di Cernobbio, con il sogno nel cassetto di diventare scrittore e la frustrazione di un lavoro poco remunerativo. La fortuna del suo nuovo libro, lo porta, dunque, a lasciare il vecchio posto, dedicandosi interamente all’attività di scrittore – ciò, però, porterà a contrasti con la moglie, Clara, e ad una difficile situazione economica.

Il protagonista, dunque, si trova a vivere gli imprevisti della vita: i momenti felici di una vita di successo si alternano alle difficoltà personali. Mauro, ben presto, dovrà imparare ad affrontare una nuova vita, riscoprendo l’amore non solo romantico e coniugale, ma anche per la famiglia e per se stesso.

Appassionato sin dall’adolescenza alla lettura, il saronnese Norberto Mazzucchelli non è nuovo alle pubblicazioni: le sue opere, diverse tra raccolte di poesia, romanzi, racconti, hanno raggiunto anche gli scaffali di Feltrinelli. Le più recenti pubblicazioni risalgono allo scorso: la raccolta di poesie “Confessioni di un poeta minore”, che ha ricevuto una menzione d’onore al concorso Cardinal Branda Castiglione, e il romanzo Sorelle per la pelle edito da Edizioni Montag. Lo scorso anno ha pubblicato la raccolta “L’appuntamento e altri quindici racconti”. Nella biblioteca civica di Saronno sono disponibili il romanzi “Sorelle per la pelle” e la raccolta di poesie “Confessioni di un poeta minore”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn