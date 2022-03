x x

MISINTO – Marzo mese delle donne, questa mattina l’ultimo appuntamento con la rassegna in rosa dedicata alle donne misintesi e non.

La camminata in rosa, organizzata dallo sci club “I corvi” coinvolge tutti: gradi e piccoli, donne e uomini, sono tutti attesi in pizza Statuto alle 9.30. Non si tratta di una competizione, ma di una passeggiata di cinque chilometri per le piste ciclabili della città, nel pieno delle norme del codice della strada.

Per gli adulti è richiesta una quota partecipativa di tre euro.

Si tratta dell’ultimo evento inserito nella rassegna “Marzo mese delle donne”: il 6 marzo la compagnia teatrale Compagnia dei golosi ha dedicato un pomeriggio a letture di penne di autrici e scrittrici; il 9 marzo la sala consiliare si è illuminata con il laboratorio creativo “e luce voglio”.

Ancora visitabile questa mattina dalle 9 alle 12 nella sala consiliare del comune la mostra di Luigi Borgognoni dal titolo “L’arte di essere donna”.

(foto d’archivio)

13032022

