Eventi

MISINTO – Per il mese di marzo, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, Misinto ha organizzato un intero mese in rosa, in cui non può mancare la “Camminata in rosa”: si tratta di una passeggiata non competitiva e aperta a tutti, di cinque chilometri per le piste ciclabili di Misinto.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo, alle 10, dopo il precedente rinvio della scorsa settimana a causa del maltempo. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Statuto, dove ci si potrà iscrivere all’evento pagando una quota di 5 euro per gli adulti, mentre i bambini potranno prendere parte alla camminata gratuitamente.

L’evento è stato organizzato dal comune di Misinto insieme alla associazione Eventi e sapori di cascina.

(foto archivio: una precedente camminata in rosa a Misinto)

