SOLARO – Una colonna di fumo che si staglia oggi, mercoledì 16 marzo alle 11,30, nel cielo bianco e luminoso. Così i solaresi si sono accorti dell’incendio in corso nel parco delle Groane al confine con Villaggio Brollo. Diverse le chiamate di residenti ed automobilisti per segnalare la colonna di fumo intorno alle 11. Appena identificata la zona sono stati mobilitati vigili del fuoco, l’ente parco e naturalmente anche le forze dell’ordine.

Nelle ultime settimane, complice il terreno secco per l’assenza di precipitazioni sono stati gli incendi nel parco Groane soprattutto nella zona tra Misinto e Cogliate.

La zona interessata dalle fiamme dovrebbe essere la Ca del Re che come ricorda il sito “Gite in Lombardia” è “ultime brughiere a sud delle Alpi così chiamata perché era meta di caccia e pesca per i regnanti della casa Savoia. La brughiera Ca del Re ospita una grande varietà di vegetazione, tra cui una rara specie di genziana che cresce in pianura. E’ stata proposta come sito di interesse comunitario”.

per le foto si ringrazia il lettore de ilSaronno Gabriele

