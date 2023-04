x x

LIMBIATE – CESATE – SOLARO – Poco prima di mezzanotte i vigili del fuoco, intervenuti con oltre dieci squadre, sono riusciti a bloccare e mettere sotto controllo il maxi incendio scoppiato questa sera, lunedì 3 aprile, tra Cesate, Solaro e Limbiate.

Le fiamme sono partite, intorno alle 20, dal bosco di Cesate nel pressi della birreria Pedavena. Nella zona la circolazione è stata bloccata per permettere ai mezzi del vigili del fuoco, oltre una decina quelli intervenuti arrivati dalle province di Monza e Brianza e Milano, di operare al meglio. Ad occuparsi delle chiusure l’associazione Eroi del quotidiano.

Dalla sala operativa sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Carate, l’autopompa del distaccamento dei volontari di Seregno e del distaccamento di Desio, l’autobotte del distaccamento di Lazzate e di Bovisio Masciago, i moduli boschivi del distaccamento di Lazzate, Lissone e Desio. A lavorare coi vigili del fuoco sono presenti anche le squadre AIB del parco e la protezione civile. Presenti anche diverse ambulanze anche se al momento non si sono registrati ne intossicati ne feriti.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta sera per contenere prima e domare poi le fiamme. Intorno alle 21 al decisione di evacuare le famiglie di alcune abitazioni della zona che si sono aggiunte ai tanti curiosi che si sono radunate presi della rotonda in cui è stato bloccato il traffico per seguire le operazioni di spegnimento.

(foto dalla pagina Facebook Meteo e Radar Italia)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione