x x

GERENZANO – Caduta accidentale da parte di un pendolare alla stazione ferroviaria di Gerenzano Turate di Trenord in piazza Stazione: è successo oggi alle 17.10 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, il cui equipaggio ha prestato le prime cure all’interessato, non è stato poi necessario il trasporto in ospedale.

Sempre a Gerenzano oggi, alle 13.45, incidente stradale sull’ex statale Varesina: il fatto è avvenuto nei pressi del confine con Saronno, nella zona dei centri commerciali, in quel tratto via Clerici: nello scontro fra due automobili è rimasta contusa una donna di 52 anni. E’ stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi.

(foto archivio: intervento dei soccorsi nell’area della stazione ferroviaria di Gerenzano Turate)

17032022