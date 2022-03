x x

SARONNO – La nota dell’Amministrazione comunale in merito alla Giornata nazionale per le vittime del Covid.

Marzo 2020-marzo 2022.

Sono trascorsi due anni dalle terribili immagini che sono state sotto gli occhi di tutti gli italiani: i mezzi militari che trasportavano fuori dalla città di Bergamo le bare delle vittime di quel coronavirus con cui ancora stiamo facendo i conti. In due anni, i morti in Italia sono stati più di 157mila: a tutti loro e alla sofferenze delle famiglie va il ricordo, che resterà indelebile e che deve accompagnarci nell’impegno quotidiano, per mantenere alta l’attenzione anche in questa fase in cui si prospettano allentamenti delle misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria.

