SARONNO – Casa di Marta continua a raccogliere beni di necessità per l’emergenza umanitaria in Ucraina. Sono moltissimi i prodotti che potranno essere mandati sul confine grazie alla solidarietà dimostrata dai saronnesi: pannolini, omogenizzati, prodotti per l’igiene e cibo a lunga conservazione, tra cui biscotti, barrette, frutta secca.

Casa di Marta raccoglierà ancora i beni di prima necessità nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo, dalle 11 alle 15, sabato 19 marzo dalle 8.30 alle 12.30. Ogni aiuto e contributo è ben accetto, ma non saranno ritirati abiti e medicinali.



“Grazie a tutti i volontari con cui ho condiviso questa esperienza – scrive in un post su Facebook Stefania, una volontaria di Casa di Marta – che mi ha fatta sentire un po’ più utile e meno impotente dinanzi alla brutalità della guerra”.



(foto condivisa sul gruppo Facebook “sei di saronno se”: i volontari di Casa di Marta)

