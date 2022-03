x x

GERENZANO – Il sindaco Ivano Campi fa il punto sull’emergenza coronavirus a Gerenzano.

Come da comunicazione di Ats Insubria, vi informo che da venerdì 11 marzo 2022 ad oggi, vi sono 47 nuovi casi di persone positive e 27 persone guarite da covid19. Purtroppo un nostro concittadino è deceduto, ai familiari porgiamo le condoglianze di tutta la nostra comunità.Di seguito i dati aggiornati ad oggi nel nostro Comune:

– 100 persone attualmente positive

– 2526 persone guarite

– 43 persone decedute.

Da inizio pandemia ad oggi, a Gerenzano si contano 2669 casi di coronavirus (su circa 10840 abitanti).

Di seguito il numero delle persone positive diviso per fasce di età:

0-10 anni: 11

11-20 anni: 12

21-30 anni: 14

31-40 anni: 13

41-50 anni: 19

51-60 anni: 18

61-70 anni: 8

71-80 anni: 4

81-90 anni: 1

oltre 91: 0.

In queste ultime settimane sono aumentati i casi di positività, non sottovalutiamo la situazione! I nostri comportamenti fanno la differenza, continuiamo a rispettare le disposizioni anti-covid19, evitiamo assembramenti, per il bene di tutti: indossiao la mascherina, anche all’aperto in caso di affollamento o assembramento; laviamo e disinfettiamo spesso le mani; manteniamo le distanze interpersonali.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro medico o pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), al 800894545 (Regione Lombardia), centralino Ats Insubria h24: 031370111 o 0332277111, call center Ats Insubria 800 769622 attivo da lun a sab dalle 8.30 alle 17.

Al seguente link è possibile consultare i dati relativi alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in Lombardia, effettuati ai gerenzanesi:

https://www.regione.lombardia.it/…/dashboard-vaccini…Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

19032022