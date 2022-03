x x

GERENZANO – “Si è conclusa da pochi minuti la raccolta di generi di prima necessità per l’emergenza in Ucraina, a favore del Consolato ucraino di Milano: ringraziamo tutti i cittadini che li hanno donati, grazie di cuore! Ringraziamo il presidente Giulio Piuri e la responsabile Francesca Volonté di Casa di Marta onlus di Saronno intervenuti in oratorio, Pro loco Gerenzano, i Volontari civici, Banco Solidarietà “Marzorati”, Ardea onlus, Caritas parrocchiale, oratorio San Filippo Neri con don Nando e don Paolo e tutti quanti hanno collaborato” rilevano dall’Amministrazione civica gerenzanese.

Ricordiamo, dicono dal Municipio, “che alla farmacia comunale di via 1 maggio, in collaborazione con Saronno servizi, è possibile acquistare farmaci al prezzo di costo da donare per l’emergenza in Ucraina”.

