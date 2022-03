x x

SARONNO – E’ stata l’energia e convinzione con cui i piccoli della scuola elementare hanno contato l’inno d’Italia l’emozione più forte della cerimonia con cui stamattina l’Amministrazione comunale ha consegnato all’istituto Ignoto Militi la cittadinanza onoraria conferita a dicembre all’Ignoto Milite. (Qui la diretta de ilSaronno).

Alle 10,30 in piazza Libertà si sono radunate le autorità civili e militari con le associazioni d’Arma. Da qui il corteo fino in davanti all’istituto scolastico in via Antici. A aprire i discorsi un’emozionatissima preside, Patrizia Rizzo, che ha ricordato l’intitolazione della scuola all’Ignoto Milite e il suo sacrificio: “E’ un’onore per noi ricevere questo riconoscimento e un impegno a tenere vivo il monito a non ripetere gli errori del passato”.

Nei discorsi del presidente consiglio Pierluigi Gilli e del sindaco Augusto Airoldi, pensati a misura di studente, è stata protagonista soprattutto la guerra in Ucraina e la necessità di un impegno di tutti per la pace. Consegnando la cittadinanza conferita dal consiglio comunaleo lo scorso 21 dicembre il presidente Gilli ha invitato i piccoli a tenere viva la memoria del sacrificio dell’Ignoto milite. Per ringrazaire i piccoli han letto una poesia che hanno consegnato alle autorità presenti con una concorda tricolare.

Quindi la scopertura della nuova targa all’itnerno dell’atrio della scuola seguito dalla benedizione del prevosto don Claudio Galimberti. A concludere la cerimonia l’esibizione del gruppo bandistico cittadino e della Fanfara dei bersaglieri “Tramonti Crosta” di Lonate Pozzolo.

