x x

SARONNO – Oggi alle 14.30 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi torna il derby di Promozione, Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese. Su ilSaronno la consuete diretta play by play dell’incontro.

Arbitro del match sarà Yassine Chanchoul di Monza, si gioca per la 11′ giornata di ritorno. Per i saronnesi è l’inizio di una serie di partite decisive per il proseguono della stagione e nell’inseguimento al secondo posto in classifica: questo pomeriggio dunque l’Aurora, diretta contendente per un posto nei playoff, poi mercoledì il recupero in trasferta contro il Castello e domenica prossima la sfida col Valle Olona.

Formazioni a confronto

L’allenatore Gianpaolo Chiodini del Fbc Saronno è alla sua seconda partita, dopo essere stato chiamato alla guida dei biancocelesti dal presidente Simone Sartori ed è reduce dal successo (1-0) di domenica scorsa sul campo dell’Union Villa Cassano. E non manca la curiosità per assistere alle sue scelte di oggi, sia sotto il profilo tattico (4-4-2?) che degli undici da mettere in campo, con possibile accoppiata offensiva Iacovelli-Milazzo e dietro di loro l’esperto Caruso.

L’Aurora Cmc Uboldese punta sopratutto sul bomber Maugeri, che ha sin qui realizzato già 18 reti: se “gira lui”, gira tutta la squadra. L’Aurora Uboldese è reduce dalla brutta notizia della sconfitta a tavolino decretata dal giudice sportivo per la partita del 6 marzo contro l’Olimpia, per avere erroneamente schierato in campo un giocatore squalifica, sul campo la gara era finita 1-1.

Classifica

Nell’anticipo di ieri, Solbiatese-Lentatese 4-0. Classifica: Solbiatese 60 punti, Castello Cantù 40, Morazzone 39, Meda 37, Besnatese e Fbc Saronno 36, Lentatese 35, Aurora Cmc Uboldese 29, Valle Olona e Universal Solaro 26, Accademia Inveruno 21, Gallarate 19, Olimpia e Amici dello sport 18, Solese 16, Union Villa Cassano 15.

20032022