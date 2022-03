x x

SOLARO – L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Solaro e la consigliera con delega alle Pari Opportunità Eva Diagne propongono la partecipazione allo spettacolo circense del 7 aprile alle 16:45 in sala polifunzionale di via San Francesco in collaborazione con Fundatia Parada.

Parada è una Fondazione da 25 anni impegnata in sostegno all’infanzia ed alla gioventù in situazione di estremo disagio ed emarginazione. Ogni giorno dal 1996, a Bucarest, in Romania, l’associazione offre sostegno umano e sociale utilizzando diversi strumenti d’intervento come l’arte sociale, servizi scolastici e sanitari, unità mobili e un centro diurno, che garantiscono un futuro ai bambini e ai giovani di strada. Nel corso di questi anni, grazie a questi servizi molti giovani si sono reinseriti nelle famiglie d’origine, altri si sono creati un futuro attraverso l’istruzione ed un nuovo lavoro, altri ancora sono diventati educatori e artisti ed hanno contribuito a far conoscere e a combattere il problema.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato al nuovo progetto Casa Iuliana Dobrescu, una struttura rifugio di accoglienza e reinserimento sociale di ragazze madri, donne vittime di violenza domestica, di genere e vittime di tratta che sarà realizzata nel comune di Peris, località dell’area metropolitana di Bucarest. La struttura sarà adatta ad accogliere per 24/26 persone, per la socializzazione e l’autonomia domestica.

“Quando abbiamo incontrato Parada per la prima volta – spiega il sindaco Nilda Moretti – abbiamo subito capito che potevamo dare una mano. Questo spettacolo, oltre ad essere sicuramente divertente e coinvolgente, ci dà anche l’occasione di contribuire ad una nobile finalità. Sono progetti sociali come questo che contribuiscono al sostegno di tante persone che altrimenti sarebbero sole e in difficoltà”.

Eva Diagne, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità conclude: “La violenza di genere è una questione da affrontare a più livelli. A Solaro ci siamo impegnate per diffondere il messaggio della linea telefonica 1522 in aiuto alle donne colpite da violenze, ma ci troviamo anche nella necessità di aiutare chi dalle violenze è già riuscito a scappare ed ha bisogno di assistenza per riprendere il filo di una vita che rischiava di essere interrotta. Non dobbiamo pensare che la Romania sia lontana da noi, non è così, sono persone che hanno bisogno di aiuto ed è anche compito nostro contribuire”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn