SARONNO – E’ in programma giovedì 24 marzo alle 21 all’auditorium Aldo Moro “Riprendiamoci il diritto alla cura” l’ultimo di quattro incontri sulla sanità organizzati dalla Società della Cura di Saronno.

Dopo aver parlato di riforma della sanità con Samuele Astuti e delle case della comunità obiettivo della serata sarà quello di capire “come poter riappropriarci di nostri diritti per accedere alle cure”.

Protagonista della discussione Vittorio Agnoletto, medico e attivista. La serata osserverà tutte le disposizioni in materia di prevenzione alla diffusione del contagio al Covid in vigore.

