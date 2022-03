x x

SARONNO – Una scia d’olio che “correva” da piazza De Gasperi a piazza La Malfa è stata segnalata oggi pomeriggio nel cuore di Saronno dalla polizia locale. Difficile dire di che tipo di olio si trattasse se olio esausto che qualcuno stava conferendo o preparandosi a conferire o proveniente da un mezzo anche se questa seconda ipotesi sembra la meno probabile. In ogni caso al di là della responsabilità e dell’aspetto estetico il problema principale era la sicurezza dei pedoni che correvano il rischio di scivolare.

Immediata, visto che i portici sono proprietà privata dei condomini, la chiamata della centrale della polizia locale ai responsabili in modo che provvedessero ad un intervento di pulizia tempestivo. Del resto la scia è stata notata e segnalata prtima da un agente e poi anche da molti passanti preoccupati che qualcuno col buio potesse non vederla e scivola.

(foto archivio)

