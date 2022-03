x x

CERIANO LAGHETTO – Arrestato la scorsa settimana uno dei pusher del take away della droga lungo la provinciale Ceriano-Cesano Maderno, ma è già tornato in libertà, unica limitazione il “divieto di dimora” in zona.

“Un plauso ai carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che, con il prezioso contributo anche della nostra polizia locale la scorsa settimana hanno arrestato uno dei pusher nordafricani che gestiscono il punto di spaccio “take away” lungo la provinciale Ceriano-Cesano. Peccato che la giovane “risorsa” sia già stata rimessa in libertà, con il solo “divieto di dimora” qui. No comment!” dice Dante Cattaneo, vicesindaco cerianese.

(foto: al centro il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

