Cislago, vandali alla Massina: olio sul campo da basket

CISLAGO – Insensato vandalismo al campetto di basket di Massina: la “denuncia” viene dai social sui quali è stata anche pubblicata una eloquente immagine: qualcuno ha versato dell’olio o del grasso proprio nell’area sotto il canestro, rendendo dunque la struttura sportiva sostanzialmente inutilizzabile per bambini e ragazzi. E si è ora alla ricerca di eventuali testimoni per risalire a chi abbia compiuto questo atto teppistico ai dnani di uno spazio molto utilizzato da parte dei giovani della frazione.

Un episodio verosimilmente accaduto in orario notturno, quando non c’era più in giro nessuno; e nessuno infatti si è accorto di niente. nell’immediatezza dei fatti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un particolare dell’immagine comparsa sui social per testimoniare l’accaduto)

23032022