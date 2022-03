x x

SARONNO – Dati dei contagi da coronavirus in incremento nelle scuole cittadine, ne ha parlato nella tarda mattinata odinera il sindaco Augusto Airoldi intervenendo ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria. “Considerato che sono ragazzi ed adolescenti fra i più colpiti dalla variante Omicron 2, chiaramente questo si riflette anche negli istituti scolastici saronnesi – ha riepilogato il sindaco – Su una popolazione studentesca di circa 12.000 studenti, gli alunni attualmente positivi sono 118; erano 108 settimana scorsa. In Dad ci sono 131 studenti, erano 118 la scorsa settimana. Gli insegnanti assenti perché positivi sono saliti a 30, erano 21. Le classi in sorveglianza sono 80, erano 50. Dunque, si risente significavamente dell’aumento dei contagi fra giovani e adolescenti”.

In generale, nell’ultima settimana, a Saronno si è registrato un notevole incremento dei casi.

