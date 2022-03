x x

CISLAGO – Nel fine settimana la consegna del cavallo Iroso al centro Agres, al maneggio di Massina di Cislago, donato dalla sezione Ana di Varese con il contributo di 78 gruppi Alpini della zona.

Agres è un’associazione onlus sorta nel 1982 su iniziativa di genitori di ragazzi disabili per permettere loro di svolgere “l’ippoterapia”, un tipo di intervento riabilitativo, attuato tramite il cavallo, che da più di un secolo è riconosciuto utile in molte disabilità fisiche e psichiche. “Iroso è stato acquistato con i fondi raccolti dalla vendita dei panettoni e pandori dagli Alpini della zona 9 della provincia di Varese” fanno sapere dal Gruppo alpini di Origgio. Il nome Iroso è stato dato a questo cavallo in ricordo dell’ultimo mulo del corpo degli Alpini morto nel 2019.

(foto: il cavallo Iroso ed alcuni momenti della cerimonia)

