SARONNO – Il coordinamento “4 Passi di Pace” invita a partecipare alla “Marcia della Pace Perugia/Assisi” che si terrà il prossimo 24 aprile.

Il costo della partecipazione, 160€ a persona, comprende il viaggio in pullman e due pernottamenti in mezza pensione. L’albergo si trova a Monte Cucco (vicino a Gubbio). Il programma prevede sabato 23 aprile alle 7 partenza da Saronno. Arrivo previsto a Monte Cucco alle 14 con visita libera della città e ritorno in albergo per la cena.

Domenica 24 aprile alle 8.30 partenza in pullman per Perugia per l’inizio della marcia. Il pullman proseguirà per Santa Maria degli Angeli con coloro che non se la sentono di fare la marcia completa. Alle 18 partenza da Santa Maria degli Angeli per Monte Cucco e cena in albergo. Lunedì 25 aprile libera esplorazione dei dintorni Monte Cucco e Gubbio. Alle 15,30 partenza per Saronno, ora prevista di arrivo ore 20.30.

Per la conferma del pullman e dell’albergo è indispensabile che io abbia ricevuto le adesioni e l’anticipo (50euro) entro il 15 aprile.

E’ possibile formalizzare l’adesione telefonando a Silvana 348/5634309.

