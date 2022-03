x x

SARONNO – Un appello affinchè l’Amministrazione intervenga per mettere in sicurezza e tenere in ordine il parco della Club House di via Biffi arriva dalle mamme e dai papà che in questi giorni di primavera sono tornati a frequentare assiduamente l’area. Diversi i problemi che sono stati segnalati anche alla polizia locale che in diverse circostanze ha risposto alle richieste di aiuto di mamme e papà.

Il primo problema segnalato è quello del degrado, diverse volte, come ad esempio ieri, i genitori trovano ad attenderli cestini stracolmi e rifiuti sparsi un po’ ovunque: “Spesso la situazione è talmente grave da spingermi a cambiare area verde per far giocare i miei figli” commenta una mamma.

C’è poi il problema del pezzo del corrimano della pista di pattinaggio che sporge in modo decisamente pericolo per i più piccoli “anche in questo caso ci sono state diverse segnalazioni ma nulla è cambiato”.

Completa il quadro il braccio di ferro con i ragazzi più grandi che, usando pezzi della copertura della pista di pattinaggio ormai più che malmessa, creano delle rampe da usare con lo skate. Una soluzione provvisoria allestita con dei sassi che diventa però pericolosa per i bimbi più piccoli. Settimana scorso proprio una di queste rampe è stata la causa della caduta di una bimba che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per una profonda ferita alla fronte.

La polizia locale è intervenuta in diverse circostanze, anche in caso di vivaci scambi di battute tra ragazzi e genitori, ma il problema resta: “Se la pista fosse messa in sicurezza eliminando pezzi di ferro storti e i pezzi di plastica pericolante si potrebbe anche creare uno spazio per i ragazzi più grandi senza che questo creai una situazione di pericolo per i più piccoli” concludono i genitori.

