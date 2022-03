x x

SARONNO – A 24 ore dall’articolo pubblicato su ilSaronno che ha dato voce alle preoccupazioni delle mamme e dei papà che coi propri bimbi frequentano l’area verde di via Biffi arriva la segnalazione dei residenti di un intervento di pulizia e manutezione realizzato nel parchetto della Club House.

Una prima parte a riguarda un intervento di pulizia approfondito della zona raccogliendo erbacce, svuotando i cestini ed eliminando erbacce. Ma soprattutto sono sparire le rampe create con i pannelli della pista di pattinaggio (causa dell’infortunio di una bimba che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso) e sono stati sistemati altri aspetti di scarsa sicurezza legati alla struttura.

