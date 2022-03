x x

CISLAGO – Non si ferma il costante monitoraggio del territorio comunale di Cislago realizzato dalla polizia locale del comandante Marco Cantoni su propria iniziativa e in risposta alle segnalazioni dei cittadini.

Proprio partendo da una segnalazioni da parte dei cittadini e attività ad iniziativa hanno portato il comando cislaghese a un rimuovere due veicoli in stato di abbandono presenti da tempo sul territorio comunale.

Un autoveicolo in zona Massima e un ciclomotore vicino al nuovo campo sportivo. Grazie all’affido ad una ditta specializzata si precisa che il Comune non ha alcun onere economico per lo smaltimento e recupero dei veicoli ormai depredati e ridotti allo stato di rifiuti.

