Saronno, incidente notturno in via San Giuseppe

SARONNO – Incidente stradale questa notte, 30 marzo, alle 22.50 in via San Giuseppe dove si sono scontrate due automobili. Il sinistro si è verificato vicino alla intersezione con via Sabotino, nei pressi dell’area dismessa ex Telecom. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese, ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Una donna di 48 anni ha avuto bisogno di cure mediche, ha riportato comunque solo lievi contusioni. I militari dell’Arms hanno deviato il traffico e compiuto i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità. Da quantificare l’entità dei danni materiali, alle due vetture.

(foto archivio: precedente incidente sempre nella zona dove si è verificato quello di stanotte)

30032022