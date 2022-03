x x

SARONNO- E’ stata convocata per oggi pomeriggio alle 15 la conferenza stampa dell’Amministrazione comunale per presentare i risultati di un questionare sull’hub vaccinale di via Parini. Alla conferenza saranno presenti il sindaco Augusto Airoldi, il coordinatore dei Medici Medicina Insubria Emanuele Monti e la coordinatrice AFT dei medici di famiglia di Saronno e Caronno Fabiola Barosso.

Qui la diretta de ilSaronno con la collaborazione di Federico Lo Russo

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn