SARONNO – Giornata di passione per automobilisti e residenti della zona a ridosso del centro storico a causa del cantiere allestito oggi, giovedì 31 marzo, in via San Giuseppe nel tratto compreso tra via Volonterio e via Vincenzo Monti.

Si tratta di un intervento necessario per alcuni interventi alla rete del gas. Il cantiere è partito in mattinata dopo l’orario di punta. Malgrado la presenza di movieri le ripercussioni sul traffico sul fronte di code e rallentamenti in tutto il comparto non sono mancate.

