SARONNO – “A seguito delle incessanti piogge di questi giorni, che hanno causato questa mattina l’entrata di acqua per tracimazione nella zona della torre scenica, l’edificio del Teatro Giuditta Pasta è stato reso temporaneamente inagibile in via precauzionale”

Inizia così la nota dell’Amministrazione che fa il punto sulla situazione del teatro Giuditta Pasta dopo la nota dei vigili del fuoco di Varese che annunciava l’inagibilità della sala di via Primo Maggio.

“Tecnici comunali e vigili del Fuoco hanno infatti verificato la situazione della struttura e, nonostante il quadro elettrico generale sia asciutto, la verifica del corretto funzionamento dell’impianto elettrico sarà da eseguirsi a struttura completamente asciugata per permettere agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Compiute le ulteriori verifiche ed eventuali interventi necessari, a questo punto sarà possibile ripristinare l’agibilità dell’intero edificio”.

La nota si conclude con un ulteriore precisazione: “Quanto successo non riguarda le coperture che l’estate scorsa sono state oggetto di interventi di manutenzione straordinaria con nuovo manto impermeabile e che hanno infatti preservato dall’acqua gli ambienti sottostanti”.

