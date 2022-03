x x

SOLARO – “Ieri, come Amministrazione Comunale, abbiamo incontrato la moglie e le figlie di Paolo Fusi a distanza di sei anni dalla sua scomparsa, risalente al 29 marzo 2016”. Così Nilde Moretti, sindaca di Solaro, ricorda la scomparsa del concittadino. Paolo Fusi era consigliere comunale, impegnato in politica sin da giovane, ma anche volontario molto attivo nelle associazioni, soprattutto nella Polisportiva Solaro ed in Avis.

Quest’anno l’amministrazione ha reso omaggio alla famiglia, consegnando una targa in memoria della persona e della figura che, come riferisce Nilde Moretti, “Paolo Fusi è stato per Solaro”.

“Ho sempre visto Paolo come un uomo disponibile – ricorda la sindaca – generoso e davvero molto umile, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Per tantissimi anni è stato un riferimento per varie realtà del territorio e ancora oggi sentiamo la sua mancanza. Per questo sulla targa che abbiamo donato con orgoglio alla famiglia, riportiamo la dicitura: Uomo di profonda passione politica e grande cuore.”

