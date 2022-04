x x

ROVELLASCA / LAZZATE – “Grazie alla donazione di Cereria Ceratina, abbiamo inviato in Ucraina 20.000 candele. In alcuni casi negli edifici durante bombardati è l’unico mezzo per illuminare”: ad annunciare l’importante offerta da parte dell’azienda, che ha sede nella vicina Lazzate, è il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli.

Ormai da giorni i vari Comuni, gruppi di volontariato e nuclei di protezione civile della zona stanno collaborando per iniziative benefiche rivolta all’Ucraina in guerra. Molti infatti gli eventi per la raccolta di fondi, e le raccolte di materiale di prima necessità che hanno avuto luogo in questo periodo in tutta la zona.

(foto: le 20 mila candele donate dalla Cereria Ceratina e destinate alla popolazione ucraina)

