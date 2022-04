x x

CISLAGO – Sabato 26 marzo alla sede dell’associazione Agres Onlus di Cislago, si è svolta la cerimonia per la consegna ufficiale di un pony necessario per le attività di ippoterapia in favore dei bambini e ragazzi disabili del Centro.

Il cavallo è stato donato grazie ai proventi della vendita di pandoro e panettone promossa dagli Alpini sezione di Varese su invito del Gruppo di Cislago che da anni sostiene Agres con una preziosa attività di volontariato.

In segno di riconoscenza, al pony è stato assegnato il nome “Iroso”, come l’ultimo mulo delle Truppe Alpine. Per tale ragione ha presenziato il presidente della sezione Alpini di Vittorio Veneto, la quale ha accudito Iroso negli ultimi anni di vita. Presente inoltre una

numerosa rappresentanza dei diversi gruppi della zona 9, i sindaci di Cislago Stefano Calegari e Origgio Evasio Regnicoli, il presidente Agres con alcuni genitori e ragazzi.

Tra questi ultimi ricordiamo Edoardo che per l’occasione ha donato un filmato su Iroso durante gli interventi riabilitativi, montato e realizzato con l’aiuto di un terapeuta. Iroso è dunque entrato ufficialmente a far parte della scuderia Agres e ha già conquistato il cuore dei suoi piccoli cavalieri.



Tante informazioni su Agres, le sue attività e i suoi progetti su www.associazioneagres.it e AGRES ONLUS ASD.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn